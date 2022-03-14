ضبط وإعدام 2 طن أغذية وغلق مصنع بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه ترأس حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مدير الإدارة الصحية بالعاشر، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم المرور علي مصنع لمنتجات اللحوم والدواجن، ومصنع آخر للحلويات بالعاشر، وتبين عدم استيفاء مصنع الحلويات للاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

كما تم ضبط طن، و ٤٣٠ كجم أغذية مختلفة "منتجات لحوم دواجن، وحلوي للأطفال" لسوء التخزين، كما تم إعدام ٧٣٨ كجم "هوالك إنتاج فول سوداني، وحلويات" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٣ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٧ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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