عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لثلاثة متهمين والمؤبد لآخر سرقوا سيارة مواطن بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى، 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والمؤبد غيابيا للمتهم الرابع لقيامهم بسرقة سيارة مهندس ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إحطارا يفيد ورود بلاغا من " أحمد و م" 31 سنة مهندس كهرباء مقيم دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان يفيد انه أثناء سيره بالطريق العام وخلال استقلاله سيارته رقم 8213 ر ط فوجئ بقيام 4 أشخاص ملثمين  يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزتهما أسلحة نارية وقاموا باعتراض طريقه و الاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول وحافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام كلا من قيام " هانى س م" 32 سنة خفير و" محمد م ج" 31 سنة عامل بمصنع أحذية ، و" محمود ص ح" 31 سنة عامل بشركة مياه غازية،جميعهم مقيمين مركز بلبيس، و" إسلام م س" 25 سنة عاطل مقيم الشيخ زويد شمال سنياء، بإرتكاب الواقعة .

بسبب خلاف سابق مع والدتها.. المؤبد لمتهم بقتل طفله وحرقها بعين شمس

تم ضبط 3 متهمين وأرشدو علي السيارة والمتعلقات وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 4211 لسنة 2021 جنايات قسم  ثانى العاشر من رمضان،والتى أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية تحرير السجن اسلحة نارية متهمين المؤبد الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

إزالة 82 حالة تعد بالبناء المخالف علي مساحة 12 ألف متر بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمراقبة الأغذية استعدادا لشهر رمضان

ترشيحاتنا

البلطي يرتفع 4 جنيهات| زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في كل كيلو

تقنية حديثة لـ معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الخاصة بـ الشرب

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

خلاف أنظمة سياسية| انطلاق المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا

قبل مباراة الأهلي الحاسمة.. بيان رسمي من المريخ السوداني بشأن مدربه

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة طبيب أثناء عمله .. والصحة تنعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ