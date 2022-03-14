المشدد 15 عاما لثلاثة متهمين والمؤبد لآخر سرقوا سيارة مواطن بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى، 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة والمؤبد غيابيا للمتهم الرابع لقيامهم بسرقة سيارة مهندس ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إحطارا يفيد ورود بلاغا من " أحمد و م" 31 سنة مهندس كهرباء مقيم دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان يفيد انه أثناء سيره بالطريق العام وخلال استقلاله سيارته رقم 8213 ر ط فوجئ بقيام 4 أشخاص ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين وبحوزتهما أسلحة نارية وقاموا باعتراض طريقه و الاستيلاء على سيارته وهاتفه المحمول وحافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية.



علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام كلا من قيام " هانى س م" 32 سنة خفير و" محمد م ج" 31 سنة عامل بمصنع أحذية ، و" محمود ص ح" 31 سنة عامل بشركة مياه غازية،جميعهم مقيمين مركز بلبيس، و" إسلام م س" 25 سنة عاطل مقيم الشيخ زويد شمال سنياء، بإرتكاب الواقعة .

تم ضبط 3 متهمين وأرشدو علي السيارة والمتعلقات وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 4211 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان،والتى أصدرت حكمها المتقدم.