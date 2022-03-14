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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في يومها الأول بالمرحلة الثانية

حملة "حقك تنظمي" تقدم الخدمة لـ 15 ألف منتفعة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، في يومها الأول بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٤٩٠٥ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" انطلقت صباح الأمس الأحد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتشمل المرحلة الثانية ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "العاشر من رمضان، ههيا، مشتول السوق، القنايات، الصالحية الجديدة، كفر صقر، صان الحجر، القرين، منيا القمح، ديرب نجم"، وتقدم الخدمات الطبية بها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢١٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١١٣ طبيب مدرب، و ٣٢١ ممرضة، و ٤٢٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، والتي تستمر لمدة ٥ أيام حتي يوم الخميس القادم خلال الفترة من ١٣ حتي ١٧ مارس ٢٠٢٢، مشيراً إلي أن المرحلة الأولي قدمت الخدمات الصحية للسيدات لعدد ٥٦٧٧٩ في عدد ٩ إدارات صحية بالمحافظة.

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وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة

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