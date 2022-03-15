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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بشبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار فى الهيروين  بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "سامح م ر"، عاطل، حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانونية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط "سامح م ر"، عاطل مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات إلي أن ورد تقرير الطب الشرعي وأوضح أن المواد المخدرة المضبوطة هي لمخدر الهيروين وأحالته للمحكمة المختصة فأصدرت حكمها السابق.

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