التعليم العالي: اختبارات الطلاب العائدين من أوكرانيا بجامعتي القاهرة وعين شمس

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بعد الانتهاء من استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، سيتم إرسال كشوف بأسمائهم، لخوض اختبارات القبول بجامعتي القاهرة وعين شمس.



وأضاف عبد الغفار، أن الاختبارات ستجرى لطلاب كليات الطب البشري والصيدلة في جامعة القاهرة، بينما طلاب كليات الهندسة والطب البيطري سيتم اختبارهم في جامعة عين شمس.

وتواصل وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).



وأوضحت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.