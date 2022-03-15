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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

باتحاد المستشفيات العربية..

وزير التعليم العالي يسلم نقيب الممرضين جائزة التميز في الرعاية

صدى البلد

تسلمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، جائزة التميز فى الرعاية التمريضية، من الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، وذلك تقديراً لجهودها الملموسة للنهوض بمهنة التمريض فى مصر وتحسين مستوى خدمات التمريض المقدمة فى المستشفيات.

 

وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتسليم الدكتورة كوثر محمود الجائزة، بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ووزراء الصحة العرب، وسفير جامعة الدول العربية، وبمشاركة ٩٠ عضو من افراد هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية.

 

وأعربت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، عن سعادتها بالتكريم الذى تلقته من  الملتقى الـ 23 لاتحاد المستشفيات العربية، معتبرة إياه تكريم لكافة أطقم التمريض فى مصر، الذين لا يتوانو عن تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية للمرضى.

يذكر أن الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، يقام في القاهرة في الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس الحالي، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.

ويناقش الملتقى هذا العام عدد من القضايا الهامة للنهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية تحت عنوان: "الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد 19"، وأبرزها: الأزمات والكوارث بين الاستعداد والجاهزية والتطبيق، الرؤى الجديدة في تصميم المنشآت الصحية في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة الرقمية، كما يتضمن معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدمي الخدمة بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض تجربة مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

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