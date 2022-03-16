رامي عياش لـ«صاحبة السعادة»: تعرفت على زوجتي وعمرها 20 عاماً وكانت من معجبيني.. ولما سمعت الناس الرايقة قررت أغنيها مع عدوية

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنان رامي عياش، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي".

وتحدث رامى عياش عن أبرز المحطات فى حياته نستعرضها من خلال السطور التالية ..

رامي عياش: بحب الصيد وبأكل أي حاجة بصطادها

قال الفنان رامي عياش، إنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل "الصيد" والتخييم في الجبال، وصيد الحيوانات .

وأضاف الفنان رامي عياش ، أنه يأكل أي شيء من الصيد، وشخصيته مختلفة عن باقي أخواته .

وعبر رامي عياش عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع تويتر "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقة خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى".

رامي عياش: تعرفت على زوجتي وعمرها 20 عاما وكانت من معجبيني

قال الفنان " رامي عياش " ، إنه تعرف على زوجته وهي في سن 20 عاما، وتزوجها في عمر 21 عاما، وكانت من ضمن معجبيه.

وتألق الفنان " رامي عياش " في الغناء لأم كلثوم ، دون موسيقى ، وأبهر الفنانة "إسعاد يونس"، في برنامج " صاحبة السعادة " ، المذاع على فضائية " دي إم سي " .

رامى عياش : لما سمعت الناس الرايقة قررت أغنيها مع عدوية

كشف الفنان رامى عياش عن كواليس ديو أغنية الناس الرايقة مع المطرب الشعبى محمد عدوية .

وقال رامى عياش :"أغنيتى مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية جت صدفة سمعت ألحان من الملحن محمد يحيى قال لى اسمع الإفيه ده، عجبنى، و اختارتها وقلت لازم أغنيها مع أحمدعدوية، هانى محروس تواصل معاه ووافق".

وعبر رامي عياش، عن سعادته بلقاء إسعاد يونس وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: "نتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقه خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على "دى إم سى"، الثلاثاء 15 مارس، 11 مساء".