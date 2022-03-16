نجم الأهلي السابق يطالب بانضمام رفعت لمنتخب مصر

طالب عادل مصطفى نجم الأهلي السابق بانضمام أحمد رفعت لاعب فيوتشر لمنتخب مصر الوطني.

قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى انضمام أحمد رفعت لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة" .

أضاف: "رفعت من اللاعبين الذين يمتلكون حلولا فردية ويجيدون التسديد، و إرسال العرضيات بشكل رائع، وأحمد رفعت لعب بجانبي مع إنبي منذ أن كان ناشئا، وكان لديه فكرة وهدفا خاصا وكان يريد أن يصبح أفضل لاعب في مصر واللاعب حقق جزء كبير من طموحاته بالفعل" .

وختم حديثه قائلا: "وجود رفعت في منتخب مصر بالطبع سيفيد المنتخب كثيرا".