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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تناقش رفع العقوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن قضية رفع العقوبات عن روسيا تناقش في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال رودينكو: “كل القضايا تناقش بطريقة شاملة، بما في ذلك قضية العقوبات”.

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وفي وقت سابق من اليوم، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة في خطابه أمام الكونجرس، داعياً إياه إلى أن يكون “زعيم السلام”.

وقال زيلينسكي: “لا أرى أي معنى في الحياة إذا لم يكن بإمكانها إيقاف الموت.. وهذه هي مشكلتي الرئيسية كقائد للشعب، وأوكرانيون عظماء، وكقائد لبلدي، وأنا أخاطب الرئيس بايدن: أنت القائد”.

وقال زيلينسكي باللغة الإنجليزية، في ختام خطابه لـ بايدن: “أتمنى لك أن تكون قائد العالم.. كونك زعيم العالم يعني أن تكون قائد السلام”.

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