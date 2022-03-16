حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه استعدادًا لملاقاة الاتحاد مساء اليوم علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

محمد فوزي في حراسة المرمي

وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع

ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع في خط الوسط

ومحمد الشامي في خط الهجوم.

بينما يجلس علي دكة بدلاء الفريق أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل وأحمد مصطفي وسايكو كونتيه في خط الوسط ووجيه عبد الحكيم وكارميلو ألجاراناز في خط الهجوم، بينما خرج من القائمة لأسباب فنية محمد بيومي.