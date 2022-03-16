أوكرانيا تكشف عن موقفها في المفاوضات مع روسيا

كشفت مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، عن موقف كييف في مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال بودولياك، إن “موقف أوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا محدد للغاية، ومطالبنا هي: ضمانات أمنية يتم ملزمة قانونًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، وهي القضايا التي يجب مناقشتها في محادثات مباشرة بين رئيسي البلدين”.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر “هذا ممكن فقط من خلال حوار مباشر بين بوتين وزيلينسكي”.

ومنذ قليل، قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، إن قضية رفع العقوبات عن روسيا تناقش في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال رودينكو: “كل القضايا تناقش بطريقة شاملة، بما في ذلك قضية العقوبات”.