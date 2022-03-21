الدوري المصري.. حمد إبراهيم يعالح أخطاء لاعبي الإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، علي ملعب عبد الرحمن أنوس، بإستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الفريق الإعدادي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.



وركز الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم خلال مران اليوم علي بعض النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تحفيظها للاعبين من أجل معالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة الماضية ضمن منافسات المسابقات المحلية.

وكان حمد إبراهيم قد رفع الحمل البدني علي لاعبيه في الوقت الحالي من خلال إقامة التدريبات علي فترتين من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لهم والوصول إلي مدي جاهزية الفريق من الناحية البدنية استعدادًا لضغط مباريات منتظر عقب إنتهاء الأجندة الدولية.

جدير بالذكر أن المدير الفني للدراويش، طالب من الجهاز الإداري للفريق تجهيز 6 مباريات ودية خلال هذه الفترة للإطمئنان علي كافة اللاعبين بجانب احتمالية إقامة معسكرين مغلقين لعقد أكثر من محاضرة نظرية تمهيدًا لتصحيح الوضع الحالي فور إستئناف المسابقة.

