إصابة طالب بنزيف في المخ على يد زميله.. والأمن يضبط المتهم..تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية من ضبط طالب بالصف الأول الثانوى العام بمدرسة تابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية متهم بالتعدي على زميله وإحداث إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب وقررت نيابة ديرب نجم العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بوصول "م ا ي ال " 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى العام، مقيم مركز ديرب نجم، مصابا بتوقف بعضلة القلب بعد ادعاء إصابته بالرأس أثناء مشاجرة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط المباحث بمركز ديرب نجم، حدوث إصابة المجني عليه بعد وصلة مزاح بين المتهم والمجني عليه تطورت الي مشاجرة فقام الأخير بالتعدى عليه وأحدث ما به من إصابات.

تم ضبط الطالب المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022 وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.