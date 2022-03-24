مؤتمر صحفي لـ كيروش ومحمد صلاح اليوم

يقام في الخامسة إلا ربع مساء اليوم الخميس ، بإستاد الدفاع الجوي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ، بحضور كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد الفريق .

فيما يقام في السادسة مساء اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة.

قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر كمال - عمر جابر- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.