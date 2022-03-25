عبد الستار صبري يطالب بإشراك لاعب الزمالك أمام السنغال

طالب عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، بضرورة مشاركة لاعب وسط الزمالك بشكل أساسي، أمام السنغال الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.



وقال صبري، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "etc": "الدفع بإمام عاشور سيكون بمثابة مكسب مزدوج، حيث سيساهم مع عمر كمال في الجوانب الدفاعية، إلى جانب إعطاء الزيادة الهجومية".



وواصل: "مباراة اليوم هي مباراة تريزيجيه، لأنه يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، ومع الجماهير الغفيرة سيكون لنزوله أساسيا مفعول السحر.. ولا بد من الضغط المبكر في أول ربع ساعة من اللقاء".



وأردف: "الجمهور هو اللاعب رقم واحد في مباراة الغد، ولابد من الاستفادة من تواجد أكثر من 60 ألف متفرج، وفرض السيطرة منذ البداية.. اللمسة الأولى ستعطى ثقة كبيرة، ويجب التركيز في الدقائق الأولى".



وأضاف: "أتوقع أن يحصل منتخب مصر على ضربة جزاء عن طريق تريزيجيه، وسيسجلها صلاح، والشوط الأول سينتهي (1-0) لصالح مصر، وسيعطي هذا الهدف دفعة غير عادية للاعبين".