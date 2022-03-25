أعراض مرض التصلب المتعدد اعرفها لاكتشافه بسرعة

يعد مرض التصلب المتعدد من أخطر الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي، فالتأخر في اكتشاف وعلاج المرض، يمكن أن يسبب الشلل التام؛ لذا من المهم معرفة أعراض التصلب المتعدد؛ للتمكن من اكتشافه بسرعة.

ووفقا لما ذكره موقع “هيلث لاين ” يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب المتعدد من مجموعة واسعة من الأعراض بسبب طبيعة المرض، ويمكن أن تختلف الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر ويمكن أن تتغير في شدتها من سنة إلى أخرى ومن شهر لآخر وحتى من يوم لآخر.

وللتمكن من اكتشاف مرض التصلب المتعدد MS في مراحله الأولى، نعرض لكم أشهر أعراض المرض.

الشعور بالتعب

وفقا للدراسات الحديثة يعاني حوالى 80 % من مرضى التصلب المتعدد من الشعور بالإعياء والتعب وصعوبة القيام بالمهام اليومية.

صعوبة عند المشي

يصاب مرض التصلب العصبي المتعدد بصعوبة عند المشي بسبب وجود خدر في الساق أو القدم أو صعوبة الاتزان أو ضعف العضلات أو تشنج العضلات أو صعوبة في الرؤية وقد يسقط المريض.

مشاكل في الرؤية

تعد المشاكل في الرؤية من الأعراض الأولى لكثير من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، و قد تؤثر مشاكل الرؤية على عين واحدة أوالعينين وقد تأتي هذه المشكلات وتختفي، أو تزداد سوءًا بمرور الوقت ويمكن أن تزول بالعلاج.



مشاكل في الكلام

يسبب مرض التصلب العصبي المتعدد آفات في الدماغ يمكن أن تؤثر على الكلام ويمكن أن تتراوح مشكلات الكلام هذه المعروفة باسم عسر الكلام من خفيفة إلى شديدة مثل الكلام غير الواضح

، والتوقف فترات طويلة بين الكلمات أو الجمل.



أعراض أخرى للتصلب المتعدد

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض التصلب المتعدد الآلام الحادة أو المزمنة والارتعاش

والمشكلات المعرفية المرتبطة بالتركيز والذاكرة وصعوبة في المضغ والبلع ومشاكل النوم ومشاكل في السيطرة على المثانة والسلس البولي.

