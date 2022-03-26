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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 % ارتفاعا فى مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيثارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.16% ليغلق عند مستوى 11709.16 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 1995.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.10% ليغلق عند مستوى 3022.23 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.83% ليغلق عند مستوى 14198.45 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 5.28% ليغلق عند مستوى 4701.50 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 54.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 750 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8%.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.665 مليار ورقة منفذة على 266 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 41.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.599 مليار ورقة منفذة على 187 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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