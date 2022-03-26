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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| التحالف يبدأ عملية واسعة ضد الحوثي .. السعودية تحذر من نقص إمدادات البترول.. ماكرون يعترض على بيع الغاز الروسي بالروبل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أوكرانيا.. فرنسا تعلن عن عمليات إجلاء وترفض طلبا روسيا
أعلنت فرنسا وتركيا واليونان أنهم سينفذون عملية إنسانية للإجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة من مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا.

السعودية: الرئيس السيسي يؤكد وقوف مصر إلى جانب المملكة لمواجهة الأعمال العدائية
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السعودية.. التحالف العربي: بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية
أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بيانًا قال فيه إنه بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بعد الهجمات المتكررة التي شنتها على مدار يوم أمس.

بلينكن: نندد بشدة هجمات الحوثي على السعودية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تندد وتدين بشدة الهجمات المتكررة لمليشيات الحوثي على السعودية.

فرنسا: هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون الجمعة ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

السعودية.. التحالف يدين صمت المنظمات الدولية علي هجمات الحوثي المتكررة
أدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صمت المنظمات الدولية عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

السعودية.. التحالف العربي: بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية

التحالف: نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو السعودية

السعودية تعلن إحباط هجوم حوثي جديد بطائرات مسيرة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة.

السعودية: لن نتحمل مسؤولية أي نقص بإمدادات البترول مع الهجمات المتواصلة
أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

أول رد من ماكرون على إعلان بوتين بيع الغاز الروسي بالروبل
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببيع الغاز لبلدان الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي، يتعارض مع بنود العقود الموقعة بين الجانبين.

بوتين يوقع قانونا بشأن ناشري"الأكاذيب" عن أعمال روسيا في الخارج
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قانونا يجرّم ناشري "الأكاذيب" عن أعمال روسيا في الخارج.

 

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