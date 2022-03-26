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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: نندد بشدة هجمات الحوثي على السعودية

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تندد وتدين بشدة الهجمات المتكررة لمليشيات الحوثي على السعودية.

وأضاف بلينكن في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "يواصل الحوثيون ضرب البنية التحتية المدنية في السعودية بتهور في وقت يجب أن ينصب فيه التركيز على وقف التصعيد وإغاثة اليمنيين".

ومنذ لحظات، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية:  الطائرتان المسّيرتان المفخختان انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة".

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وأضاف: "على المدنيين عدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة في اليمن، وسنتعامل مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية".

ومنذ قليل، أعلن التحالف العربي رصد إطلاق مليشيات الحوثي هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات العدائية اُطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة.

وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين، والمنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من تلك المواقع.

وتأتي الهجمات الحوثية الجديدة بعد ساعات من استهداف المليشيات المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

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