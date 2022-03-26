أوكرانيا.. فرنسا تعلن عن عمليات إجلاء وترفض طلبا روسيا

أعلنت فرنسا وتركيا واليونان أنهم سينفذون عملية إنسانية للإجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة من مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قمة أوروبية في بروكسل: "سنطلق بالاشتراك مع تركيا واليونان عملية إنسانية لإجلاء كل من يرغبون في مغادرة ماريوبول".

وأضاف الرئيس الفرنسي قائلا: "سأجري في غضون 48 إلى 72 ساعة محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع التفاصيل بشكل صحيح وتأمين الترتيبات".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في هذه العملية، مؤكدا أنه "من الممكن" تنفيذ الإجلاء "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكشف ماكرون أن "فرق الإليزيه" تحدثت الجمعة مع رئيس بلدية ماريوبول "المدينة التي تعد أكثر من 400 ألف نسمة ولا يتجاوز عدد سكانها اليوم 150 ألف نسمة" يعيشون "في أوضاع مأساوية".

وقُتل أكثر من ألفي مدني في ماريوبول، وفق أحدث حصيلة أعلنتها البلدية، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه، لا يزال حوالي 100 ألف شخص عالقين في المدينة الساحلية الاستراتيجية المطلة على بحر آزوف والمحاصرة من القوات الروسية.

واعتبر ماكرون أن مطالبة الرئيس الروسي بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".

ردا على سؤال وجه له أثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو الأربعاء، قال ماكرون إن الطلب الروسي "لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه".

