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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: الرئيس السيسي يؤكد وقوف مصر إلى جانب المملكة لمواجهة الأعمال العدائية

السعودية: الرئيس
السعودية: الرئيس السيسي يؤكد وقوف مصر إلى جانب المملكة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت أن الرئيس السيسي أدان خلال الاتصال الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية.

كما أكد الرئيس السيسي  دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفياً مساء اليوم بالأمير محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية.  

وقال إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، مشدداً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة، جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن سقوط المقذوف أسفر عن حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء بمحافظة صامطة ولا يوجد خسائر بشرية.

كما كشف التحالف عن استهداف الحوثيين لخزانات الشركة  الوطنية للمياه بظهران الجنوب في السعودية.

وأوضح التحالف أن قوات الحوثي نفذت 16 هجوما عدائيا، ونحن نمارس ضبط النفس؛ من أجل أشقائنا اليمنيين، ولإنجاح المشاورات.‎

كما حذرت قوات التحالف،‏ الحوثيين، من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة، وأن لا يختبروا صبر التحالف.‎

السعودية السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الحوثيين

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