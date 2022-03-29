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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

صحة القلب
صحة القلب

تصنف أمراض القلب بأنها من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم وتزداد احتمالية إصابة الإنسان بها كلما تقدم فى العمر لذا من المهم اتباع العادات الصحية التى تساعد فى تحسين صحة القلب والالتزام بها كلما زاد الإنسان فى العمر.

قدم موقع “mutsy” بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة القلب مع التقدم في العمر.

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تكوين عادات جديدة

 

تكوين عادات صحية جديدة عندما تكبر قد يكون أمرًا صعبًا، ومع ذلك فإن الحفاظ على روتين صحي ضروري للحفاظ على صحة القلب والعيش لفترة أطول.

الخطوة الأولى لوضع عادات جديدة هي الإقلاع عن العادات القديمة غير الصحية فإذا كنت تدخن وتشرب الكحول بانتظام، فحاول التخلص من هذه العادات أولاً واستبدالها ببدائل صحية حتى لمدة عشرين دقيقة فقط في اليوم.

كما يمكن أن يؤدي الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تحسين صحة القلب بشكل كبير. 

جربي أن تطلبي من الأقارب أو الأصدقاء ممارسة الرياضة معك أو جرب هوايات جديدة معًا لتحرر نفسك من روتينك القديم.

 

طريقة تناول الطعام 


يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية فإذا كنت تعاني من آلام في القناة الهضمية بانتظام، فقد يكون لديك حساسية من شيء ما فى النظام الغذائي اليومي الخاص بك ، وأعِد اتباع نظامك الغذائي للتركيز على الأطعمة الصحية للقلب قليلة الدهون وعالية الفيتامينات.

تعد الخضروات الغنية بالمغذيات والحبوب الكاملة خيارات رائعة وابتعد عن الأطعمة عالية الدهون والسكريات المضافة والحبوب المكررة. 

إذا كنت تعاني من صعوبة اتباع نظام غذائي جديد فحاول دعوة الأصدقاء والعائلة لتناول الطعام الصحي معك واستخدام الأكل الصحي للجمع بين الناس ؛ يعد البقاء اجتماعيًا ونشطًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة.

احصلي على نوم جيد
النوم ضروري للحفاظ على صحة القلب، إذا لاحظت أنك تستيقظ في منتصف الليل فجأة، أو إذا كان الشخير يؤثر على جودة النوم ، فقد تكون تعاني من توقف التنفس أثناء النوم وللأسف هذه الحالة يمكن أن تضر بصحة القلب وغالبًا ما يرتبط بانخفاض ضغط الدم والسكتة الدماغية وفشل القلب. 

يمكن أن تساعدك آلة انقطاع النفس النومي في الحصول على قسط أفضل من الراحة، مما يمنحك المزيد من الطاقة طوال اليوم وحافظ على جدول نوم صحي واسأل طبيبك عما إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في النوم أو الاستمرار في النوم ليلاً.

 

العلاجات الطبية


إذا كنت قد عانيت من نوبة قلبية في الماضي أو في الآونة الأخيرة ، فقد يوصي طبيبك بأشكال أخرى من العلاج جنبًا إلى جنب مع التغييرات في عاداتك اليومية وعندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الطبية للقلب والأوعية الدموية ، فإن غرسات السيليكون الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب قد أنقذت الأرواح وحسنت نوعية الحياة للعديد من كبار السن في جميع أنحاء العالم.

 

الفحوصات المنتظمة


حتى لو كان لديك جهاز طبي يساعد في الحفاظ على القلب، فإن البقاء على اتصال مع طبيبك ومراقبة نفسك أمر ضروري ، ويعد تتبع ضغط الدم والعناصر الحيوية أمرًا مهمًا لملاحظة أي تغييرات في صحتك مع التقدم في العمر. 

هذا بالإضافة إلى أن إجراء فحوصات منتظمة مع طبيبك هو أفضل طريقة لفهم اتجاهات صحتك بمرور الوقت وسيوصي الأطباء بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي وبشكل روتيني ، ولكن الأهم من ذلك أنه فى بعض الحالات يقومون بالتوصية بالعمليات الجراحية أو العلاجات الأخرى التي قد لا تعرف أنك بحاجة إليها مما يساعد فى علاج المشاكل القلبية بسرعة قبل التعرض لمضاعفاتها الخطيرة.
 

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