ضغط وسكر أبرزها.. أسباب اضطرابات نبضات القلب بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، أن يعتبر إضطراب نبضات القلب أثناء وبعد التعافي من فيروس كورونا عرضا شائعا في الكثير من المصابين والمتعافين من الفيروس أيضا.

أضاف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن اضطرابات نبضات القلب تحدث بعد التعافي من فيروس كورونا من خلال ( تسارع ، تباطؤ ، عدم إنتظام).

لذا كشف إسماعيل من خلال السطور التالية عن أبرز الأسباب و الفحوصات اللازمة لـ اضطرابات نبضات القلب بعد التعافي من فيروس كورونا.

أسباب اضطرابات نبضات القلب بعد التعافي من كورونا

- حالة الإجهاد العام التي يعاني منها المصاب أثناء وبعد التعافي.

-إضطراب ضغط وسكر الدم أثناء وبعد التعافي.

- إلتهاب أغشية القلب ( في بعض الإصابات).

التعليمات اللازمة

- تجنب المجهود البدني والنفسي قدر المستطاع.

- تجنب السكريات والمنبهات التي تحوي كافيين.

-تجنب التدخين.

- الحصول على قسط كافي من النوم.

- قياس النبض ، ضغط الدم ، السكر بإنتظام والمتابعة مع الطبيب المعالج.

فحوصات اضطرابات نبضات القلب بعد التعافي من كورونا

- عمل فحوصات القلب والصدر لاستبعاد أو إثبات المسبب.

- رسم قلب.

- موجات صوتية على القلب.

صورة دم ، حديد ، كالسيوم ، إنزيمات قلب ، دهون دم ، سكر تراكمي ، غدة درقية ، ميكروب سبحي.

- مقطعية على الصدر.

فور صدور نتائج الفحوصات يتم عرضها على طبيب معالج للاطلاع عليها والوصول للتشخيص الصحيح وبدأ البروتكول العلاجي.