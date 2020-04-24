جمال شعبان: القلب يضخ الدم مسافة 100 ألف كيلو متر

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب السابق، إن قناة صدى البلد نبض وقلب البلد.





وتابع جمال شعبان خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" عبر قناة "صدى البلد": "القلب معجزة إلهية، خلقه الله من 4 حجرات، الاذين الايمن، والايسر، البطين الأيمن والأيسر، لافتا إلى أن القلب يبدأ فى العمل عندما يكون الإنسان جنينا فى الاسبوع الثالث.





وأوضح عميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن القلب يفكر ويشعر ينفعل ويتفاعل، حسبما كشف العلم الحديث، معقبا:" ليس ضخ الدم وظيفة القلب فقط".





وأكد استشارى القلب، أن حجم القلب يساوى قبضة اليد، ووزنه حوالى 300 جم،لافتا إلى أن حجم القلب يزيد عند الرياضيين وقد يصل لـ كيلو جرام.





وأشار الدكتور جمال شعبان، إلى أن القلب ينقبض وينبسط يوميا 100 ألف مره بدون توقف، قائلا إن القلب يضخ الدم مسافة 100 ألف كيلو متر.