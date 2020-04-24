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جمال شعبان: وظائف القلب العضوية مرتبطة بطمأنته.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال جمال شعبان استشارى أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إنه من المهم فى هذه المرحلة من عمر الكوكب التفكر والتدبر.


وأضاف استشارى أمراض القلب خلال تقديمه برنامج "ربى زدني علما" عبر قناة "صدى البلد"،أن المؤمنون قلوبهم تصبح مطمئنة تصديقا لقول الله تعالى" الذبن آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب".


وكشف عميد المعهد القومي للقلب سابق أن القلب يكون مطمئنأ عندما يكون متصلا بالسماء، واصل لأهله ورحمه ومجتمعه.


وأكد الدكتور جمال شعبان،ان الحالة النفسية والوظائف العضوية للقلب، لها علاقة بمدى اطمئنانه.


وأوضح، أنه يوجد فى القلب 40 ألف خلية عصبية، والعلماء أطلقوا عليها القلب الطرفي، ويختص القلب بجميع المشاعر، مضيفا أن جميعنا معرضين للانفعالات والمشاعر والقلب يتأثر بها.

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