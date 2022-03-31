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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان صيفي.. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تارا عماد
تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا عماد في الصور، مستعرضة رشاقتها، حيث ارتدت فستانا صيفيا ، واعتمدت رفع شعرها لأعلي، مما أثار إعجاب متابعيها.

تارا عماد تروج لمسلسل "سوتس بالعربي" على إنستجرام

يذكر أن الفنانة   تارا عماد روجت لمسلسلها الجديد في رمضان من خلال نشر بوستر المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت تارا عماد، في البوستر وعلقت قائلة: سوتس بالعربي .

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم . 

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

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