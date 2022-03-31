بفستان صيفي.. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة تارا عماد، عدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا عماد في الصور، مستعرضة رشاقتها، حيث ارتدت فستانا صيفيا ، واعتمدت رفع شعرها لأعلي، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة تارا عماد روجت لمسلسلها الجديد في رمضان من خلال نشر بوستر المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت تارا عماد، في البوستر وعلقت قائلة: سوتس بالعربي .

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم .

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.