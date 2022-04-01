سايبرستر تقود توسع شركة MG في النماذج الكهربائية.. صور

ستصل سيارة Cyberster Roadster قبل عام 2024 كسيارة ميسورة التكلفة لشركة MG وواحدة من ثلاثة طرازات جديدة ستصل بحلول ذلك التاريخ، وستعتمد على النجاح الهائل الأخير للعلامة التجارية الصينية في المملكة المتحدة، ونمت المبيعات بنسبة 66٪ العام الماضي، من 18.415 في عام 2020 إلى 30.600.

ستصل MG 4 هاتشباك أولاً قبل نهاية هذا العام. من المتوقع أن يصبح المنافس ذو القيمة المدفوعة لـ Volkswagen ID 3 أكبر منافس لـ MG بجانب أو حتى يتجاوز MG ZS الصغيرة.

سايبرستر تقود توسع شركة MG في النماذج الكهربائية

قال جاي بيجوناكيس المدير التجاري لشركة MG UK عن MG 4: "تظل السيارة وفية لقيمنا المتمثلة في الحصول على المزيد من MG، إنها تمثل أحدث التقنيات، ويجب أن تكون مثيرة ويجب أن تمثل قيمة رائعة مقابل المال وهذا لا يعني انها رخيصة".

وأضاف في إشارة إلى نطاق ZS EV البالغ 250 ميلاً، أن MG 4 ستكون "أكثر قدرة على المنافسة على أساس رطل لكل ميل من النطاق مما هي عليه اليوم"، لكنه قال إن تسعير عائلة هاتشباك لم يتم تحديده بعد.

سايبرستر تقود توسع شركة MG في النماذج الكهربائية

نسخة إنتاجية من Cyberster تم الكشف عنها لأول مرة كمفهوم في معرض شنجهاي للسيارات العام الماضي، ومن المرجح أن يتم عرضها في معرض بكين للسيارات هذا العام في أبريل، بالنظر إلى تاريخ MG في عرض موديلات جديدة في الأحداث الصينية الكبرى.

سايبرستر تقود توسع شركة MG في النماذج الكهربائية

قيل إن المفهوم يعتمد على بنية EV مصممة حسب الطلب، ويقدم نطاقًا من 497 ميلًا ووقت 0-62 ميل في الساعة أقل من 3.0 ثانية، وفي حديثه عن إضافة Cyberster إلى تشكيلة MG قال Pigounakis: "المشكلة في السيارات الرياضية هي أن الجميع يحبها ولكن لا يشتريها الكثير من الناس." وأضاف أن الحجم العالمي لشركة MG يعني أنها تستطيع "تحمل الاستثمار في السيارات الرياضية وأخذ نظرة طويلة المدى حول متى سيكون هناك عائد على الاستثمار"، مضيفًا أن امتلاك سيارة رياضية "سيجلب لنا علاقات عامة ضخمة و فوائد التسويق".

سايبرستر تقود توسع شركة MG في النماذج الكهربائية

لم يتم تأكيد وصول الجيل الثالث الجديد من MG بحلول عام 2024، ولكن من المحتمل أن يكون ثالث سيارات الدفع الرباعي، نظرًا لاستمرار طلب المستهلكين على المركبات العالية.