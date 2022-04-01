تفاصيل أغاني عن المحافظات السياحية بصوت MAZ في مسلسل دايما عامر| خاص

قال الرابر MAZ، إنه انتهى من تسجيل 8 أغنيات من تأليفه ستتم إذاعتها ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف MAZ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" عن تفاصيل بعض الأغاني التي ستكون جزء أساسي من أحداث مسلسل دايما عامر، والتي ستتنوع ما بين الراب والشعبي والهيب هوب.

وأوضح أنه سيقدم بمشاركة مجموعة من المطربين الصاعدين أغاني عن محافظات مصر السياحية ضمن رحلات المدرسة في العمل الذي تدور أحداثه حول حياة وتفاصيل طلاب مدرسة ثانوية، ومن بينها محافظة الغردقة والأقصر وأسوان وغيرها.

يتعاون المنتج الموسيقى والرابر MAZ، لأول مرة مع المخرج مجدي الهواري في العمل، فيما وصف أغنياته بأنها ستكون مفاجأة للجمهور و"تريند" شهر رمضان.

تدور أحداث مسلسل دايما عامر، حول حياة طلاب المدارس الإنترناشونال و الناشونال، و ويشارك في بطولة مسلسل دايما عامر، مصطفى شعبان وأحمد الشامي، إلى جانب كل من الفنان صلاح عبد الله، لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

واشتهر المنتج الموسيقي والرابر MAZ بتلحين وتقديم الأغاني والموسيقى للعديد من المسلسلات الرمضانية الناجحة من قبل من بينها "طريقي"، و"ليالي أوجيني"، و"أهو دا اللي صار" التي كانت من أهم عوامل نجاح هذه الأعمال.