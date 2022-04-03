في خيمته.. حكيم يشوق جمهوره لـ مفاجأة جديدة: حاجات أول مرة تسمعوها|شاهد

شوق الفنان حكيم ، جمهوره لـ مفاجأة جديدة ، ونشر عدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق حكيم " رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين

استنوا مفاجأت خيمة حكيم كل يوم بعد الفطار وحاجات اول مرة تسمعوها ".



وطرح حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة، وتخطت الاغنية ال١٠٠ الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

ونشر حكيم البرومو الرسمي لأغنية "كله راح" وعلق عليها قائلا: "قريبا كله راح"، كما اقتصر البرومو التشويقي على كلمة واحدة فقط وهي زمان.