معرض فن تشكيلي وورش متنوعة ومحاضرات بـ ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى ورعاية أ. د إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى إطار التعاون المشترك بين فرع ثقافة المنيا ، ومديرية التربية والتعليم، شهد مدير عام فرع ثقافة المنيا، فولى فاروق حسين الموجه العام افتتاح المعرض الخاص بتوجيه مادة المجال وتكنولوجيا الصناعة التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، يضم المعرض العديد من الأعمال والأشغال الفنية والأركت ، وذلك بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنيا.

ويأتي ذلك فى إطار التعاون بين فرع ثقافة المنيا ومديرية الشباب والرياضة ، أقيمت ورشة للتدريب على التفصيل والخياطة بقصر ثقافة المنيا ، تدريب حنان عبدالتواب .

عقد نادى أدب قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان" جماليات السرد في القصة القصيرة" حاضرها عربى شعبان ، مشىراً إلى إستخدام بعض التقنيات الفنية والجمالية في القصة القصيرة مثل المفارقة ، السخرية، التكييف، علامات الترقيم، النهاية المفتوحة.

نظمت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية بعنوان " لا لعمالة الأطفال" تدريب الفنانة زيزى على غلاب، كما أقام بيت ثقافة العدوة ورشة فنية رسم باستخدام ألوان الفلومستر لعمل لوحات، وأشكال فنية معبرة عن جمال الطبيعة فى فصل الربيع ، تدريب هبة عبدالفتاح، يبنما نظمت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية بعنوان "زينة رمضان" إحتفالا بقدوم شهر رمضان المعظم مع الفنانة مريان ناجى.