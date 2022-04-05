تسارع مميز بين أقوى المحركات.. أوديRS5 في مواجهةBMW M3 وتسلا 3.. فيديو

تمتلك سباقات السيارات طابعا خاصا في قلوب محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى النتائج المبهرة وروح المغامرة، سواء كانت تلك الفعاليات بشكل رسمي أو غير رسمي، وعندما يتعلق الأمر بالنسخة أودي RS5 وسيارة الصانع البافاري BMW M3 والسيارة تسلا S، يبدو أن الأمر سوف يحمل الكثير من التحديات القوية.

ونشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، وظهرت من خلاله مواجهة تنافسية بين الثلاثي المخضرم BMW M3 وسيارة أودي RS5، والنسخة الكهربائية تسلا 3.

القدرات الفنية لوحوش هذا السباق

تعتمد السيارة تسلا 3 على محركين كهربائيين بقوة تقدر بـ 460 حصانا، وعزم اقصى للدوان 640 نيوتن/متر، بينما تعتمد السيارة أودي RS5 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V، بسعة 2900 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 450 حصانا، وعزم أقصى للدوران 600 نيوتن/متر.

أما قدرات النسخة الخاصة بالصانع البافاري بي إم دبليو M3، فدعمت بمحرك 3000 سي سي تيربو مزدوج مع قوة اجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مع امكانية الدفع الرباعي للعجلات لهذه النسخة، والتي تقدم قياسيًا بقدرات الدفع الكلي والخلفي .

وجاءت المعطيات الأولى في السباق لصالح سيارة بي ام دبليو M3، التي أكملت انطلاقة الربع ميل خلال فترة زمنية قدرها 11.4 ثانية، على عكس النسخة تسلا التي حققت مدة زمنية قدرها 11.7 ثانية، إلى جانب انطلاقة اودي والتي حققت 12 ثانية، لتحقق بعد سيارة اودي الفوز خلال الجولات التالية والتي نشاهدها في هذا المقطع التنافسي.