أحدث ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول.. شاهد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، صورا له من مران ناديه ليفربول الانجليزي اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح في التمرين رفقة لاعبي الفريق، ولاقى دعما وتشجيعا كبيرا من جمهوره ومحبيه عبر السوشيال ميديا.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عناوين وأغلفة الصحف العالمية، بعد موافقته على تجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للصحف العالمية، فإن محمد صلاح اقترب من تجديد عقده مع ليفربول مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه يتمنى خوض محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وأضاف أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، أن اتجاه محمد صلاح الآن هو تجديد التعاقد مع فريق ليفربول خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أشرف صبحى، إلي أنه يتمني انتقال صلاح إلى نادى جديد لاستكمال مشواره الاحترافي.