بنزيما: إذا انضم مبابي لريال مدريد سنسجل ضعف الأهداف

أكد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يتمنى أن ينضم مواطنه كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، لصفوف فريقه، حيث يرى بأن الفريق سيسجل ضعف عدد الأهداف التي يسجلونها حاليًا

وقال بنزيما في حوار لصحيفة “ ليكيب” الفرنسية: "عندما نحصل على مبابي في ريال مدريد، سنسجل ضعف عدد الأهداف."

وأضاف: "أريد أن ألعب مع كيليان مبابي في ريال مدريد، أقولها كثيرًا، أحب أن ألعب مع مبابي في المنتخب الوطني وأود أن ألعب معه في النادي، أعتقد أننا سنسجل ضعف الأهداف التي نسجلها أو ربما ثلاثة أضعاف."

وعن مباراة الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، قال بنزيما:"عندما سجلنا هدف التعادل ضد باريس سان جيرمان ، قالوا لأنفسهم إنهم خسروا المباراة، يحدث لهم ذلك في كثير من الأحيان، حدث ذلك في الأعوام السابقة ، فهم ينهارون عقليًا."

وأردف: "الفريق الذي أخافني أكثر في دوري أبطال أوروبا كان باريس سان جيرمان، أشعر وكأنني كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف ضد باريس سان جيرمان إذا حاولت.. شعرت أن كل شيء كنت أسدده، كان يدخل في الشباك، أعتقد أنه إذا حاولت التسجيل مرة أخرى ، كان بإمكاني تسجيل هدف أو هدفين آخرين.".

وعن فينسيسوس جونيور، قال:"الجميع الآن يقول "فينيسيوس هذا ، فينيسيوس ذلك" ، لكنه نفس اللاعب من الموسم الماضي، أعتقد أن الاختلاف الوحيد الآن هو أنه يتخذ القرارات الصحيحة هذا ما علمته إياه."