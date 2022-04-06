التضامن: تعيين 20 ألف رائدة مجتمعية لتوعية المواطنين بقضايا ختان الإناث

كشفت فيفيان فؤاد مسؤول برنامج "وعي" بوزارة التضامن عن تفاصيل إطلاق 12 رسالة توعية للارتقاء بحياة المواطن واستقرار أسرته .

وقالت فيفيان فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، إن قضية الوعى هامة للغاية وأدوات الوزارة بهذا الشأن ترتكز بدورها على عدة محاور اولها وجود كوادر فى الريف المصرى تقوم بدورها بالتوعية للمواطنين والتى منها الرائدات المجتمعيات وقد تم تعيين 20 ألف رائدة منهن حاليا ليقوموا بهذا الدور بالاضافة لكوادر الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .



وعن إطلاق مبادرة وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة نوهت “ فؤاد ” بأن قوام المبادرة القيادات الدينية والإعلامية، والمجتمعية تقوم بدورها بشأن التوعية وإطلاق رسائل موحدة تجاه كافة القضايا والذين يعدون من أهم الكوادر المختصة بهذه الأمور ، منوهة أن أكثر الرسائل التى تحتاج للوعى ومنها قضايا المرأة والموروثات القديمة والتى تتعلق بزواج الأطفال ، ختان الإناث ، الزيادة السكانية وخاصة فى الصعيد والتى تتعلق بالعادات والتقاليد والتى تحتاج للتواصل مع المواطنين بشكل أكبر والتأكيد على جوانب تنمية الأسرة ، الوعى خاصة أن الأسرة التى نالت قسط كبير من التعليم ، تحمل المسئولية يكون عدد أسرتها أقل .

