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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 114 إصابة جديدة بسبب كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 751,518 حالة. فيما تم تسجيل 303 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 736,316 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، عند 9054 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,273,358) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا.

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