قيثارة السماء.. الشيخ محمد رفعت صاحب النفس الطويل وحلاوة الصوت

خصص برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا عن الشيخ الراحل محمد رفعت.



الشيخ محمد رفعت، أحد أشهر القراء البارزين في تاريخ مصر، صاحب النفس الطويل وحلاوة الصوت وأحكام التلاوة، الملقب بـ "بقيثارة السماء".



ولد الشيخ محمد رفعت في عام 1882 بحي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيراً وهو في سن الثانية من عمره، وبدأ حفظ القرآن وهو في سن الخامسة، حيث ألتحق بـ مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب.

درس علم القراءات والتفسير والمقامات الموسيقية على يد شيوخ عصره، وتوفي والده وهو في التاسعة من عمره، وتولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918، وهو في سن الـ15.

وبلغ الشيخ محمد رفعت شهرة عظيمة، وافتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934، وذلك بعد أن استفتى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري، عن جواز إذاعة القرآن الكريم، فأفتى له بجواز ذلك فـ افتتحها بتلاوة من أول سورة الفتح.

ولقب بالعديد من الألقاب مثل، المعجزة، الروحاني، الرباني القرآني، كروان الإذاعة الصوت الذهبي والملائكي، وصوت عابد وصوت رحمة وقيثارة السماء.

وأصيب بسرطان الحنجرة، وتوقف عن التلاوة، واعتذر عن قبول أي مدد أو عون، وتوفى عام 1950.

