غادة عبد الرازق: ماء الأرز سر رشاقتي.. وتقدم نصيحة لحياة زوجية مستقرة

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

ونرصد لكم ابرز التصريحات خلال التقرير التالي:

تمشي الراجل على عجين ميلخبطوش.. وصفة غادة عبدالرازق لحياة زوجية مستقرة

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: "رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبير ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين".

ماء الأرز.. غادة عبد الرازق تكشف سر رشاقتها.. فيديو

وأوضحت:" هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر".

غادة عبد الرازق: ممكن أكبر بوقي لو الدور تطلب ذلك

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :" قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية".



غادة عبدالرازق: عملت عملية تجميل بوظت وشى

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبدالرازق: ،:"التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة".

غادة عبد الرازق: غيابي عن الموسم الدرامي هذا العام استراحة محارب.. فيديو

وتحدثت عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، عن حالتها الصحية، قائلة :"شعري كله وقع من قدام وعندما ذهبت للطبيب أخبرني أن السبب نفسي".

غادة عبدالرازق: اتضحك عليا في ملايين من 5 سنوات.. تفاصيل لأول مرة

وقال عبد الرزاق خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، :" اتضحك عليا في ملايين من 4-5 سنين كانت باقي مستحقات لي في احد الأعمال الفنية".