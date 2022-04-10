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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير ينتقد عمر كمال: "تاريخ أيه".. ويوجه رسالة لزوجته

صدى البلد

حل الفنان سعد الصغير، ضيفا على الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "سابع سما"، المذاع عبر قناة النهار؛ للحديث عن أسرار من حياته الشخصية، وآخر أعماله الفنية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

سعد الصغير عن علاقته الغرامية بالراقصة شمس: كنت عيل صغير
وقال سعد الصغير، خلال حواره بالبرنامج: الفنان محمود الليثي من أجدع الشخصيات التي تعاملت معها في الوسط الفني، متابعا في حديثه عن حمو بيكا: طيب وغلبان وجدع.

بنرقص في كباريهات.. سعد الصغير لـ عمر كمال : تاريخ إيه حضرتك؟|فيديو
وعن سبب خلافه مع عمر كمال، أوضح الصغير:“أنا اخوه الكبير ووقفت معاه كتير لكن اتضايقت لما قال على نفسه تاريخ ومحدش فينا تاريخ أنا دايما عايش في صراع بين الخير والشر جوايا”.

سعد الصغير: اتضايقت من عمر كمال لما قال على نفسه تاريخ |فيديو
وقال سعد الصغير،:"أنا دايما عايش في صراع بين الخير والشر جوايا”.

ظلمتها كتير .. سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته
وتابع الصغير:" بقولها أنا اسف على كل الخلافات الماضية ولو عاوزاني ابوس رجلك قدام العالم كله أجي ابوسها".

وأوضح: "معندهاش شغالة في البيت وبتقوم بكل أعمال البيت وتحاول بكل الطرق تقليل المصاريف المنزلية".

سعد الصغير: حمو بيكا طيب وغلبان.. والليثي أنجح
وقال الصغير خلال حواره بالبرنامج: "الفنان محمود الليثي من أجدع الشخصيات التي تعاملت معها في الوسط الفني، متابعا: "حمو بيكا طيب وغلبان وجدع".

وأوضح الصغير:" لو هقارن بين بيكا والليثي يفوز الأخير لانه أنجح وشارك في  10 أفلام".

الوسط الفنى سعد الصغير محمود الليثي قناة النهار حمو بيكا عمر كمال

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