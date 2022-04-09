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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظلمتها كتير .. سعد الصغير يوجه رسالة لزوجته

صدى البلد

حل الفنان سعد الصغير، ضيف علي الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة النهار، للحديث عن أسرار من حياته الشخصية وآخر أعماله الفنية.

ووجه الصغير خلال حواره بالبرنامج، الشكر لزوجته، قائلا:" يتعملها تمثال والله ست نموذج وجبل وحمالة ورغم خلافتنا الكثيرة الا انها ولا مرة تطلب الطلاق مني".

وتابع الصغير:" بقولها أنا اسف على كل الخلافات الماضية ولو عاوزاني ابوس رجلك قدام العالم كله أجي ابوسها".

وأوضح: "معندهاش شغالة في البيت وبتقوم بكل أعمال البيت وتحاول بكل الطرق تقليل المصاريف المنزلية".
 

قناة النهار الفنان سعد الصغير سعد الصغير خلاف الطلاق

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