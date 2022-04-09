دنيا تانية الحلقة 8 .. ابن ليلى علوي يصدم شخصًا بالسيارة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “دنيا تانية” للفنانة ليلى علوي، العديد من الأحداث المشوقة.

قام إبن ليلى علوي الأكبر بصدم شخص بالسيارة وفر هارباً والشرطة اتهمت إبن حارس العقار بالحادث.

بينما قامت ليلى علوي، بطرد طليقها من الشركة حينما وجدته يقيم اجتماع بها، لانه ليس له الحق بالتواجد في المكان.

كما انتحرت فتاه في المدرسة بعدما قام شاب بتركيب صورها على صور عارية.

تقدم المخرج أحمد عبد العال مخرج مسلسل "دنيا تانية" بالشكر إلي الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لحرصه الشديد على ظهور، المسلسل بشكل لائق، حيث تم الاتفاق على الخطوط الدرامية محل الخلاف.

وأضاف عبد العال أننا نؤكد كصناع العمل ثقتنا التامة في الرقابة على المصنفات الفنية المصرية بقيادة الدكتور خالد عبدالجليل وحرصه علي قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا.

وفي سياق آخر أكد الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل "دنيا تانية" بطولة الفنانة ليلى علوي، أنه اتفق مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح.

وأضاف جمال: قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية.