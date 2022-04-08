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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي على انستجرام: سحور مع الصحاب

صدى البلد

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رفقة الفنانة نيللي كريم وزوجها، والمطرب أبو وزوجته، وعلقت: "سحور مع الصحاب 💚💚كل سنة واحنا سوا 😍".

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مفاجأة.. مسلسل دنيا تانية الحلقة 5.. ليلى علوي ليست شقيقة مي سليم

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فراس سعيد: صفعة ليلي علوي على وجهي من أصعب المشاهد.. خاص

جدير بالذكر أن مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض "دنيا" لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.


 

نيللي كريم ليلى علوي الفنانة ليلى علوى الفنانة نيللي كريم المطرب ابو مسلسل دنيا تانية

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