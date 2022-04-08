ليلى علوي على انستجرام: سحور مع الصحاب

شاركت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رفقة الفنانة نيللي كريم وزوجها، والمطرب أبو وزوجته، وعلقت: "سحور مع الصحاب 💚💚كل سنة واحنا سوا 😍".

جدير بالذكر أن مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية تم إذاعتها بالتحايل من قبل القناة العارضة، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض "دنيا" لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.



