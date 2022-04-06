فراس سعيد: صفعة ليلي علوي على وجهي من أصعب المشاهد.. خاص

كشف الفنان فراس سعيد عن كواليس مشهد تلقيه صفعة على وجهه من قبل الفنان ليلى علوى ضمن أحداث مسلسل دنيا ثانية والذى يعرض على شاشة قناة صدى البلد.

وقال فراس سعيد في تصريح خاص لصدي البلد: أن مشهد صفعي على الوجه والذى جمع بيني وبين ليلى علوي من أصعب المشاهد حتى الآن التي عرضت بالعمل ومازال هناك كثير من المفاجآت خلال أحداث العمل.

وأضاف فراس سعيد : كان تحضيري لهذا المشهد مختلفا حيث كنت حريصا على استحضار كم الشر الذى يملأ الشخصية إلى جانب حديثى مع المخرج أحمد عبد العال وليلى علوى.

أكد الكاتب أمين جمال مؤلف مسلسل "دنيا تانية" الذي تلعب بطولته الفنانة ليلى علوي، في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي دنيا التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، وعلا التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح.

وأضاف جمال: قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية.

جدير بالذكر أن مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، تسبب في أزمة كبيرة في أول يوم رمضان بسبب مشهد في الحلقة الأولى، اعتبرته الرقابة على المصنفات الفنية زنا محارم، وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الحلقة الأولى من المسلسل لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية" حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من الفنان فراس سعيد.

وتتعرض "دنيا" لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثانى بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

ومسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمدعبد العال.