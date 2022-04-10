فعاليات ثقافية وورش فنية بمراكز شباب قلين في كفرالشيخ.. صور

شهدت مراكز شباب قلين بمحافظة كفر الشيخ، العديد من الأنشطة المتنوعة والفعاليات الثقافية والورش الفنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات من الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.



وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه تم إقامة ندوة تحت عنوان "استخدام التكنولوجيا بين المنافع والأضرار" للشباب بمركز شباب المنشلين.

كما نظم مركزي شباب شباس عمير والمنشلين المسابقة الثقافية اكتشاف المواهب للطلائع "فنية، ثقافية، إلقاء، غناء، مهارات حركية"، وأقيمت ورشة للأشغال اليدوية بمركز شباب الشقة بحضور أعضاء المركز من الطلائع ضمن البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تنمية مهارات النشء الفنية الإبداعية.

وأضاف محروس، أنه من منطلق الحرص على تقديم البرامج المتنوعة المقدمة للنشء والشباب منها لأعضاء مراكز الشباب على نحو يضمن تقديم البرامج الرياضية بأفضل صورة وضمن الخطة الإنشائية ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، ما زال العمل مستمر على قدم وساق بملعب مركز شباب البكاتوش.

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