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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 8 آلاف أسرة يستفيدون من صكوك الإطعام .. صور

اللحوم الموزعة
اللحوم الموزعة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  تسليم الدفعة الرابعة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

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وشهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وصول كراتين اللحوم، وتسلمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كل من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفع الثلاثة السابقة، ويجرى توزيع الدفعة الرابعة "2 طن لحوم" من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مُشِيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات الثلاثة 8 آلاف أسرة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.
 

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة رابعة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال لجان جرى تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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