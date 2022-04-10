رفع 1998 طن مخلفات خلال حملات نظافة في كفر الشيخ.. صور

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بقرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، بلغت 1998 طنا في 14 مركزاً ومدينة، منهم "كفر الشيخ 376 طنا، وبرج البرلس 54طنا، وسيدي سالم 153طنا، وسيدي غازي 48 طنا، وبلطيم 115 طنا، والرياض 114 طنا، والحامول 169 طنا، ومصيف بلطيم 41 طنا، وقلي 120 طنا، وبيلا 170طنا، ودسوق 250 طنا، وفوه 201 طن، ومطوبس 161 طنا، ومسير 25 طنا"، بإجمالي 1998 طن مخلفات، ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



ووجه محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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