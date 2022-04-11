عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 16 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 16 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.


وأسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض و ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها  كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة  16 متهما لـ 7منهم معلومات جنائية.
 

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7369 حكما قضائيا متنوعا وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية أسلحة بيضاء الأسلحة النارية جهات التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

موضوعات متعلقة

المشدد 15 عاما للمتهمين بخطف سائق وسرقته بالإكراه في القليوبية

عودة الحركة المرورية للطريق الحر فى القليوبية بعد رفع آثار انقلاب ميكروباص

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص على طريق بنها الحر في القليوبية

المشدد 6 سنوات لعاطل وسائق للاتجار بالهيروين والحشيش فى القليوبية

ترشيحاتنا

بعد رحيل كيروش.. ما مصير فينجادا في اتحاد الكرة؟

التعليم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها "

صلاة الضحى.. هل صلاها النبي؟.. 7 أسرار ينبغي معرفتها

الاختيار 3 الحلقة التاسعة| كيف واجه السيسي محاولات مرسي لضمه للجماعة ؟

تفاصيل جلسة الخطيب مع موسيماني بعد الهزيمة من المصري في الدوري

عيار 21 بـ1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 أبريل 2022|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ