حبس 16 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 16 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة استهدفت بعض القرى لضبط الهاربين من الأحكام الغيابية وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.



وأسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض و ضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لـ 7منهم معلومات جنائية.



كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7369 حكما قضائيا متنوعا وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.