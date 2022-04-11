تغيرات في الجو.. تعرف على طقس الأردن خلال الـ72 ساعة المقبلة

تشهد مدن المملكة الأردنية الهاشمية اليوم طقسا معتدلا مائلا للبرودة على بعض المناطق مع توافر فرص تكون السحب والغيوم ورياح مثيرة للأتربة.



وحسب إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن مدن المملكة تتعرض يوم غدٍ الثلاثاء، لكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تخف سرعة الرياح تدريجياً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 7، وفي مرتفعات الشراة 22 - 6، وفي مناطق البادية 28 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 10، وفي الاغوار الشمالية 29 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.