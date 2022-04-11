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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

تصادم
تصادم

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم مأساوى، حيث صدمت سيارة مسرعة شخصا أثناء عبور الطريق فلقى مصرعه فى الحال.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول " أ أ م " 55 سنة جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية الى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى صدمته سيارة أثناء تخطيه الطريق فى شبين القناطر، فلقى مصرعة فى الحال وتم ضبط قائد السايرة والتحفظ على المركبة وقائدها ونقل الجثة المستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية شبين القناطر أمن القليوبية محضر بالواقعة

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