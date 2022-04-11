مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم مأساوى، حيث صدمت سيارة مسرعة شخصا أثناء عبور الطريق فلقى مصرعه فى الحال.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول " أ أ م " 55 سنة جثة هامدة إثر حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية الى مكان الواقعة وتبين أن المتوفى صدمته سيارة أثناء تخطيه الطريق فى شبين القناطر، فلقى مصرعة فى الحال وتم ضبط قائد السايرة والتحفظ على المركبة وقائدها ونقل الجثة المستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.