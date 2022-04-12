شبانة: ظهور أبو جبل في الإعلام سبب تهديد فيريرا باستبعاده

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل أزمة محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والتي أثارت غضب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وأضاف شبانة : جاء سبب المشكلة بخروج أبو جبل في حلقة تليفزيونية والحديث عن التجديد والأمور المالية؛ وهو الأمر الذي تسبب في غضب كبير من جانب الخواجة البرتغالي والذي عنف فيريرا بصورة كبيرة في مران اليوم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، سبب المشكلة بعد تحدث أبو جبل في حلقة تليفزيونية عن التجديد للفريق والأمور المالية وهو الأمر الذي تسبب في غضب كبير من جانب الخواجة البرتغالي والذي عنف فيريرا بصورة كبيرة في مران اليوم".

وأكمل شبانة: فيريرا عنف أبو جبل ووبخه بسبب ظهوره في الإعلام دون الحصول على إذن مسبق منه من الأساس، ليرد اللاعب بأن الحلقة في وقت سابق وقبل قدومه لتدريب الفريق من الأساس.

وأضاف شبانة: فيريرا هدد باستبعاد أبو جبل من قائمة الفريق لمباراة فاركو المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري، وقام بضم الحارس الصاعد السيد عطية إلى جانب عواد وأبو جبل في قائمة الفريق؛ تحسبًا لاستبعاد أبو جبل وتنفيذ تهديده للاعب.

واختتم تصريحاته:"فيريرا أكد لأبو جبل بشكل واضح وصريح بأنه لن يسمح بتكرار الأمر وأنه أبلغ جميع اللاعبين بأن الظهور في الإعلام بإذن مباشر منه وهو خالف تعليماته".