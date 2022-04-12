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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعلنت انفصالها رسميًا.. هل تسببت حلقة ياسمين عز في نهاية قصة أبو جبل وسمارة يحيى ؟

محمد أبو جبل وياسمين
محمد أبو جبل وياسمين عز

أثارت حلقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، مع الإعلامية ياسمين عز، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت التساؤلات خاصة بعد إعلان زوجته سمارة يحيى الطلاق الرسمي منه.

وصف الكثير من متابعي حلقة البرنامج الذي تقدمه الإعلامي ياسمين عز، أسلوب الحوار الذي اتبعته الإعلامي في حديثها مع حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل بأنه غزل مبالغ فيه، فهل كان السبب في انفصاله عن زوجته؟.

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حوار ياسمين عز وأبو جبل 

خرجت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديمها حلقة حوارية مع حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، عن أسلوب الحوار المتبع في البرنامج، وتحدثت بطريقة أعتبرها المتابعين انها تغازله، خاصة بعد ما قالت لها بعبارة صريحة " أنت مورد وخدودك حمرا".

طلبت الإعلامية ياسمين عز، من حارس المرمى محمد أبو جبل، ان يُغني لها على الهوار مباشرة، خلال حوارهما، وعلى الرغم من محاولات أبو جبل الاعتذار عن الأمر، إلا أنها صممت ورفضت إنهاء الحلقة قبل ان تسمعه يُغني.

استجاب أبو جبل لرغبة المذيعة ياسمين عز في النهاية، وغنى أغنية للمطرب بهاء سلطان، لتعقب الإعلامية قائلة "صوتك حلو"، ولكنها لم تكتفي بالغناء، وطلبت منه التمثيل، معلله بأنه يُشهد الممثل التركي مهند.

رد أبو جبل عليها قائلاً إن زملاؤه يشبهونه بالممثل السوري معتصم النهار، وأنه يحب التمثيل كثيرًا، وإذا لم يكن لاعب كرة قدم كان يتمنى ان يُصبح ضابطًا أو ممثل، ويتمنى أن يحقق حلم التمثيل في وقت لاحق.

ياسمين عز ومحمد أبو جبل

رد فعل زوجة أبو جبل بعد الحلقة 

تصدر حارس مرمى الزمالك والمنتخب القومي محمد أبو جبل، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، وبعد ذلك شاركت زوجته الأميرة سمارة يحيى، عدد من الصور لها من خلال رحلتها في دبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

برر عدد من متابعيها ومتابعي أبو جبل مشاركتها لتلك الصور بعد تلك الحلقة  بشعورها بالغيرة، رغم تداول شائعات بإنفصال الثنائي عن بعضهما البعض خلال مباريات كأس الامم الأفريقية.

طلاق سمارة يحيى وأبو جبل رسميًا

محمد أبو جبل وسمارة يحيى

"أنا معى إجراءات الطلاق وربى يسهل لكل واحد فينا فى حياته ويكتلبنا الخير من جهة ثانية".. بهذه الكلمات حسمت الجزائرية سمارة يحيى انفصالها عن محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر من خلال حسابها الرسمى على إنستجرام.

وكتبت سمارة يحيى عبر خاصية ستورى: حسبى الله ونعم الوكيل فى الذى قال فيا ما ليس فيا ونسب إلى ما لم أفعل.. الحمد الله تربيت نخسر ونفارق وما نأذيش حد ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لى نقطة قوة ما تربطنى حتى علاقة بالطرف الثانى إحنا مش أول ولا آخر ناس وأى حد معرض لنفس الموقف، وفضلا وليس أمرا اغلقوا هذا الموضوع حفاظا على مشاعرى ومشاعر عائلتى لو بتحبونى.

حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل أبو جبل ياسمين عز مواقع التواصل الاجتماعي سمارة يحيي

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